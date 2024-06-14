Жора Крыжовников удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

За лучшую режиссуру и сценарий проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссер Жора Крыжовников удостоен 11-й премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, передает ТАСС.

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Награда за лучшую операторскую работу досталась Юрию Никогосову за работу над сериалом «Актрисы».

Лучшими сценаристами признаны Андрей Золотарев и Роберт Гараев работавшие над созданием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Этот проект стал лидером по количеству номинаций. Он был представлен в 15 категориях.

Ранее Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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