Жора Крыжовников удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
За лучшую режиссуру и сценарий проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссер Жора Крыжовников удостоен 11-й премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, передает ТАСС.
Награда за лучшую операторскую работу досталась Юрию Никогосову за работу над сериалом «Актрисы».
Лучшими сценаристами признаны Андрей Золотарев и Роберт Гараев работавшие над созданием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Этот проект стал лидером по количеству номинаций. Он был представлен в 15 категориях.
Ранее Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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