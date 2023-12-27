Анна Пересильд заявила, что закончила бы «Слово пацана» на первом сезоне
Молодая актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», не ждет второго сезона шоу, рассказала она в ходе прямого эфире с другими актерами проекта.
«Хочется, чтобы сериал закончился на первом сезоне, чтобы осталась вечная загадка», — пояснила Пересильд.
Схожей точки зрения придерживается ее коллега по сериалу актер Лев Зулькарнаев. Он предположил, что пауза в производстве проекта неизбежна. Также добавил, что авторы и сами не всегда точно знают, состоится ли продолжение.
Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев рассказал, что авторы хотели представить простую историю о том, что зло всегда возвращается злом, сообщает «Радиоточка НСН».
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