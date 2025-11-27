«Жизнь по вызову» и «Виноград»: Что смотрят российские женщины
В среднем женщины смотрят контент онлайн-кинотеатров по четыре часа в день, сообщили аналитики онлайн-кинотеатра KION в исследовании ко Дню матери.
Уточняется, что женщины в возрасте от 25 до 34 лет выбирали для просмотра боевики, драму и триллеры. Аудитория от 35 до 44 лет же чаще смотрели драму, боевики и триллеры. При этом среди возрастной категории 65+ выбирали преимущественно боевики, комедии и драмы. Помимо прочего в топ-5 любимых жанров зрительниц всех возрастов вошли детективы.
Среди проектов женщины отдавали предпочтение сериалам «Виноград» и «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, «Почка» с Любовью Аксеновой, «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским, «Первый номер» с Евгением Цыгановым. Зрительницы старше 45 лет также часто смотрели детектив «Тайга».
Ранее актер Павел Прилучный рассказал «Радиоточке НСН», что в процессе подготовки к роли в сериале ему пришлось много тренироваться, чтобы освоить новый вид спорта – гольф.
