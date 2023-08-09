«Жила с чувством, будто что-то кому-то должна»: Заславский вспоминает Веру Васильеву
Театральный критик Григорий Заславский в эфире НСН рассказал, какой ему запомнилась знаменитая актриса Театра Сатиры.
Вера Васильева до последних дней выглядела безукоризненно, была искренним и чутким человеком, который не только запоминался зрителю, но и располагал его к себе. Театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН поделился воспоминаниями о культовой актрисе.
Народная артистка СССР, советская и актриса театра и кино Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Она сыграла десятки ролей в Театре Сатиры, где она работала с 1948 года. Васильева известна по ролям в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» и других. Ее голосом звучит Медведица в мультфильме «Умка», мама Элли в «Волшебнике Изумрудного города» и персонажи еще нескольких мультфильмов.
«Она была актрисой замечательного чувства стиля. С нее началась великая эпоха Театра Сатиры. Ее слава складывалась из замечательных, очень честно и талантливо сыгранных ролей, и, слава богу, театру повезло – спектакли в его стенах отсняты, и можно посмотреть на игру Веры Васильевой. Ей повезло. За эти без малого 75 лет, отданных Театру Сатиры, у нее не было, в отличие от других партнерш по сцене, десятилетий простоя. Почти каждый год она играла какую-нибудь главную или важную роль. Васильева была из тех, кто не только запоминается, но и располагает к себе зрителя. Это невероятная способность быть доброжелательной и в жизни, и востребованной, необходимой, талантливой на сцене», - рассказал Заславский.
Васильева всегда жила с чувством легкости, была искренней и теплой, вспоминает театральный критик.
«Она была замечательна тем, что у нее было такое чувство, будто она кому-то что-то должна. Вера всегда была всегдашней поздравляющей от Театра Сатиры,когда она была секретарем Союза театральных деятелей. Всегда говорила какие-то очень искренние и теплые слова. И это чувство долга заставляло ее соглашаться на разные приглашения. Это такое чувство долга, которое, наверное, во многом поддерживало ее в жизни, хотя она была во многих вопросах легким человеком. Может, эта легкость тоже помогала ей жить. На меня произошло сильное впечатление, когда я приехал к ней домой на интервью, и увидел на самом видном месте фотографию обнаженной девушки. Когда я подошел, я увидел, что это она. Согласитесь, в возрасте 95 лет такую фотографию хочется убрать, чтобы не видеть изменения, но в ней была какая-то замечательная прямая спина, и когда она выходила на публику, всегда выглядела безукоризненно. Она была очень красивым человеком. А это непросто - прожить такую длинную жизнь и остаться красавицей», - признался собеседник НСН.
Накануне ушла из жизни сыгравшая Настасью Филипповну в «Идиоте» актриса Юлия Борисова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Коммерсантъ»: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой
- Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале
- Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение технологического процесса
- Курс евро превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года
- На заводе в Сергиевом Посаде объявили тотальную эвакуацию после взрыва
- «112»: При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 5 человек
- Mash: Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде
- В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты
- «Казанский стрелок» будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине»
- Марочко заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru