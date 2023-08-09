«Жила с чувством, будто что-то кому-то должна»: Заславский вспоминает Веру Васильеву

Народная артистка СССР, советская и актриса театра и кино Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Она сыграла десятки ролей в Театре Сатиры, где она работала с 1948 года. Васильева известна по ролям в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» и других. Ее голосом звучит Медведица в мультфильме «Умка», мама Элли в «Волшебнике Изумрудного города» и персонажи еще нескольких мультфильмов.

«Она была актрисой замечательного чувства стиля. С нее началась великая эпоха Театра Сатиры. Ее слава складывалась из замечательных, очень честно и талантливо сыгранных ролей, и, слава богу, театру повезло – спектакли в его стенах отсняты, и можно посмотреть на игру Веры Васильевой. Ей повезло. За эти без малого 75 лет, отданных Театру Сатиры, у нее не было, в отличие от других партнерш по сцене, десятилетий простоя. Почти каждый год она играла какую-нибудь главную или важную роль. Васильева была из тех, кто не только запоминается, но и располагает к себе зрителя. Это невероятная способность быть доброжелательной и в жизни, и востребованной, необходимой, талантливой на сцене», - рассказал Заславский.