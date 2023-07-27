Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла на 85 году жизни

В Москве на 85 году жизни после долгой и продолжительной болезни скончалась Народная артистка РСФСР актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева, сообщает пресс-служба театра.

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О месте и дате прощания с актрисой будет сообщено позднее.

Ролью, которая прославила Дробышеву стала Эдит Пиаф в одноименном спектакле театра Моссовета. В кино она снималась фильмах: «Чистое небо», «Два капитана», «Улица полна неожиданностей» и других.

Ранее Андрей Малахов заявил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Евгении Шмелевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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