Умер легендарный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский

В заявлении говорится, что Володарский был известен не только, как творческая личность, но и «как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором и добрым и отзывчивым сердцем».

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком», - отметили родственники.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Широкую известность получил благодаря синхронным переводам множества зарубежных фильмов, появившихся в СССР и России в 1980-х — начале 1990-х годов.

В последние 10 лет Володарский работал на радиостанции «Говорит Москва», где вёл историческую радиопрограмму.

Прощание с Володарским пройдёт 11 августа в зале ЦКБ N1 Управделами президента на улице Маршала Тимошенко, 25.

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет умер композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

