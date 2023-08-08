Умер легендарный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский
Легендарный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на его родственников.
В заявлении говорится, что Володарский был известен не только, как творческая личность, но и «как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором и добрым и отзывчивым сердцем».
«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком», - отметили родственники.
Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Широкую известность получил благодаря синхронным переводам множества зарубежных фильмов, появившихся в СССР и России в 1980-х — начале 1990-х годов.
В последние 10 лет Володарский работал на радиостанции «Говорит Москва», где вёл историческую радиопрограмму.
Прощание с Володарским пройдёт 11 августа в зале ЦКБ N1 Управделами президента на улице Маршала Тимошенко, 25.
Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет умер композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru