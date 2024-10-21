«Жгут и собака, и королева!»: Продюсер мюзикла-миллиардера о комедии «Элементарно, Хадсон»
Идея мюзикла возникла после «Шерлока» с Камбербэтчем, создать его помогли «феерические хулиганы», а билеты продаются на два месяца вперед, сказал в эфире НСН Дмитрий Богачев.
Продюсер и основатель театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в интервью НСН рассказал об истории создания и первых успехах нового мюзикла «Элементарно, Хадсон. Дело о собаке Б».
В середине октября прошел последний показ в Москве мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!», попавшего в книгу рекордов России. Самый кассовый и массовый мюзикл в истории страны за два года заработал более 3 млрд рублей, его посмотрели более 1,1 млн зрителей. Ему на смену пришла музыкальная комедия «Элементарно, Хадсон. Дело о собаке Б.», а в начале декабря состоится премьера мюзикла «Последняя сказка», в создании которого также приняли участие компании «Яндекс Афиша» и «MTC Live».
- Расскажите о создании мюзикла «Элементарно, Хадсон» - это чисто российская история или есть бродвейский аналог? Насколько вольной будет интерпретация произведений Артура Конан Дойла?
- Года полтора-два назад в поисках новых идей я вспомнил, как мы всей семьей смотрели сериал про Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Тогда я подумал: какая богатая тема для интерпретаций, спин-оффов, сиквелов, комедий. А сколько анекдотов придумано про этих героев! Ведь анекдоты — главный индикатор популярности. Помните: Штирлиц, Вовочка, Петька и Василий Иванович, русский, немец и поляк, Брежнев и Холмс с Ватсоном – только самые-самые! Но спектакль – это не подборка анекдотов или квновских гэгов. Нужны были сквозной сюжет, драматургия, история, которая цепляет и увлекает за собой. От придумывания сюжета до премьеры предстоял долгий путь, который я прошел с друзьями, коллегами, единомышленниками: соавторами, творческой командой, артистами. Мне повезло увлечь идеей и придуманным сюжетом драматурга Сергея Плотова и композитора Игоря Зубкова – мастеров музыкальной эксцентрики, невероятно талантливых, феерических хулиганов в своих областях.
В основе спектакля — мистический триллер о собаке Баскервилей от начала и до конца! Но благодаря соавторам и творческой команде под руководством режиссера театра Пушкина Игоря Теплова, вместе с художником-постановщиком Виктором Шилькротом и художниками по костюмам, видеооформлению и свету Ирэной Белоусовой, Асей Мухиной и Александром Сиваевым этот триллер превратился в веселую комедию с музыкальными номерами. Отвязную, но всё же выдержанную в британских традициях викторианской Англии… Или не выдержанную?... Это я оставлю решать зрителям.
- Центральная тема и магнит для зрителя – это всем знакомые имена из Шерлока Холмса или есть и другие «крючки», призванные зацепить публику? Есть ли среди актеров суперзвезды?
- Смешных и нелепых ситуаций в спектакле предостаточно. Холмс, Ватсон, Мориарти, Бэрримор, Генри Баскервиль, чета Степлтонов, инспектор Лестрейд и даже английская королева, - все они «жгут» полтора часа без остановки. А собака – это вообще отдельный сюрприз. И все-таки есть в спектакле один персонаж, вокруг которого крутится вся эта карусель. Это невероятная, красивая и умная миссис Хадсон – леди Совершенство, которая не только легко распутывает самые сложные детективные загадки, но и эффектно, с присущими ей элегантностью и изяществом расправляется с окружающим ее мужским шовинизмом. И конечно, без звездной актерской труппы, собранной из комедийных талантов лучших российских театров, этот веселый фейерверк был бы невозможен.
– Можно ли сравнить «Элементарно, Хадсон» с «Ничего не бойся, я с тобой!» и «Последней сказкой»? Они все в одной весовой категории или здесь есть ярко выраженный блокбастер?
- Я бы добавил в этот ряд мюзикл «Maмма Мимо!». При этом все четыре постановки абсолютно разные по своей природе. У каждой – классная, яркая и очень привлекательная форма, но при этом есть внутренний подтекст, который считывается осознанно или подсознательно. «Ничего не бойся, я с тобой!» - романтическая молодежная ностальгическая история с хитами «Секрета» о времени, которое оказалось особенно дорогим сразу нескольким поколениям, даже тем, кто знает про 1980-е по рассказам родителей. Его подтекст заключен в самом названии. «Мамма Мимо!» - это веселая зажигательная комедия с десятками пародий на суперхиты мировой эстрады, которая одновременно является признанием в любви театру и преданности профессии. В «Элементарно, Хадсон!» авторскую идею внятно артикулирует сама главная героиня. Ну, а «Последняя сказка» - это наш самый красивый и зрелищный мюзикл, роскошно костюмированный с большим количеством музыкальных хитов, эффектным художественным оформлением. Это драма с элементами комедии. Про любовь, конечно, но не про то, как ее найти и завоевать, а про то, как ее сохранить.
Все эти спектакли объединяет цель - рассказать зрителям увлекательные истории, органично используя для этого все доступные средства художественной выразительности: продуманную драматургию, первоклассную музыку, зрелищное эффектное художественное оформление, а также лучших артистов страны, владеющих всеми необходимыми навыками актерского мастерства, мюзиклового вокала, движения, танца, акробатики, эксцентрики и много чего еще. Судя по тому, что «Ничего не бойся, я с тобой!» посмотрели за два года больше миллиона зрителей, на «Мамма Мимо!» аншлаги второй год подряд, на «Хадсон» билеты в октябре продаются на декабрь и январь, а на «Сказку» уже через месяц-полтора будет просто не попасть, мы все делаем правильно.
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