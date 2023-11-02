«Солнце, Лавр и Кащей»: Наталья О’Шей раскрыла тайны «Мельницы» и книг

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В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Дядя Жорж» (режиссер Сергей Газаров) в Театре Сатиры и «Мама» в Театре им. Моссовета.

Театралы Петербурга идут в Мариинку на «Дон Кихота», в Казани увидят Сергея Безрукова в роли хулигана Есенина, а в Калининграде Евгения Миронова со спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет».

Ну а вокалистка «Мельницы» рекомендовала НСН Алису Гребенщикову (на фото) и спектакль «Лавр» по мотивам книги Евгения Водолазкина.

«Я два раза читала "Лавра" и, наверное, еще раз буду перечитывать. Я очень хочу сходить на театральную версию "Лавра", поскольку Устину там играет моя подруга Алиса Гребенщикова и мне кажется, что это прямо классное попадание, суперкаст, потому что у Алисы вся психофизика, она рыжая, тоненькая, у нее очень живая мимика, она очень соответствует тому, как ты видишь книжную Устину», - подчеркнула Наталья О’Шей.

