«Солнце, Лавр и Кащей»: Наталья О’Шей раскрыла тайны «Мельницы» и книг
Фронтвумен «Мельницы» описала взгляд на Солнце из «океана Тиамат», рассказала о книжных хоррорах и похвалила Водолазкина с Гребенщиковой, вспомнив джедаев с адмиралом Трауном.
Концерты: Кащей и «вечно молодой»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий первых ноябрьских выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила Наталья О’Шей, вокалистка фолк-группы «Мельница», которая недавно начала тур «Символ Солнца».
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Концертный уикенд в столице откроет предводитель команды «вечно молодых» Сергей Бобунец, продолжающий отмечать 50-летие (3 ноября, клуб «Урбан»). Ветераны ска «Male Factors» отметят День рождения (5 ноября, «16 Тонн»), металлистов порадуют «Эпидемия» (3 ноября, КЗ «Замоскворечье») и «Черный обелиск» (5 ноября, «Урбан»), а Леонид Агутин даст совместное шоу с «Квартетом И» (3 ноября, «Крокус»).
Мощный рок-десант ожидается в праздники в Питере, где выступят «Пневмослон», «ПилОт», «Кирпичи» и «Калинов мост».
Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Кургане и Омске, «Чиж &Сo» отправится в Оренбург, а «Мельница» представит сегодня новую программу в Минске.
Наталья О’Шей рассказала НСН о концертном туре и новом альбоме.
«У нас альбом вышел в один день с "The Rolling Stones". Я считаю, это неплохое соседство, хорошую мы выбрали дату. Вышла наша пластинка "Символ Солнца", это девятый номерной альбом "Мельницы". Почему "Символ Солнца"? Мне кажется, что это все достаточно понятно. Альбом очень темный, он начинается с песни "Кощей" и заканчивается песней "Тиамат", то есть оптика альбома – это взгляд из тьмы, из Кощеева царства и со дна Тиаматового океана. Это то, как мы видим Солнце через вот эту вот бескрайнюю черную толщу воды, можно сказать, - как мы видим солнце с планеты Плутон. "Символ Солнца" это, грубо говоря, солнышко нарисованное на стене пещеры. Мы начали тур 27 октября с Казани, где был солдаут, дальше он идет достаточно плотно, вся осень и декабрь расписаны. В концертном туре прозвучат практически все песни с новой пластинки. То, что не прозвучит в основном туре, прозвучит на Рождественских концертах, поэтому их в январе тоже не пропускайте», - отметила вокалистка «Мельницы».
Театр: от «Лавра» до Безрукова
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Дядя Жорж» (режиссер Сергей Газаров) в Театре Сатиры и «Мама» в Театре им. Моссовета.
Театралы Петербурга идут в Мариинку на «Дон Кихота», в Казани увидят Сергея Безрукова в роли хулигана Есенина, а в Калининграде Евгения Миронова со спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет».
Ну а вокалистка «Мельницы» рекомендовала НСН Алису Гребенщикову (на фото) и спектакль «Лавр» по мотивам книги Евгения Водолазкина.
«Я два раза читала "Лавра" и, наверное, еще раз буду перечитывать. Я очень хочу сходить на театральную версию "Лавра", поскольку Устину там играет моя подруга Алиса Гребенщикова и мне кажется, что это прямо классное попадание, суперкаст, потому что у Алисы вся психофизика, она рыжая, тоненькая, у нее очень живая мимика, она очень соответствует тому, как ты видишь книжную Устину», - подчеркнула Наталья О’Шей.
Кино: Сухоруков и джедаи
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой эксперты называют фантастический триллер Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда».
Кроме того, на экраны выйдет комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым, рассказывавшим НСН о сьемках этой картины.
Наталья О’Шей призналась НСН, что с удовольствием посмотрит фильм Эмира Кустурицы по мотивам Водолазкина, а также призналась, что не в восторге от «Барби» и джедайского сериала «Асока».
«Мне бы хотелось посмотреть на Кустурицу и Водолазкина. Водолазкина я очень уважаю как автора, люблю его тексты, он блестящий стилизатор и, наверное, у Кустурицы может быть оптика, которая позволит этим стилизациям и регистровым переходам, которыми славен Водолазкин, не потеряться в киноязыке. Как большой поклонник "Звездных войн" я посмотрела "Асоку" и она меня сильно разочаровала по ряду причин, потому что я очень ждала появления хорошего адмирала Трауна. При этом само направление того, что делают Фавро и Филони в этом плане, то есть объединение расширенной вселенной "Звездных войн" с кинопродукцией – это хорошее направление, я всячески за это и очень буду ждать продолжение "Мандалорца». Мы с детьми сходили на "Барби" и все оделись в розовое, даже я была в розовом по просьбе девочек. Девочкам очень понравилось, мне – ну такое...», - отметила вокалистка «Мельницы».
Книги: Боди-хоррор и космоопера
Наталья О’Шей также поделилась с НСН интересным литературным опытом, рассказав о фестиваля «Вавилонская рыбка».
«Я все лето и большую часть сентября потратила на чтение по работе, поскольку я участвовала в жюри конкурса художественного перевода "Вавилонская рыбка". В отличие от классических литературных конкурсов, где ты оцениваешь именно сам материал книги, здесь нужно было оценить искусство и качество перевода. На самом деле это сложно, потому что ты видишь, что сама книга по сути хороша, но перевод халтурный. Это классная зарядка для мозгов, мне очень понравилось. Первое место в "Вавилонской рыбке" я отдала румынскому прозаику Флавиусу Арделяну, цикл "Миазмы" из двух книжек в абсолютно блестящем переводе Наталии Осояну. Книжки безумно страшные, это такой фэнтези-хоррор и даже местами боди-хоррор, но они очень красивые. Повествование и язык настолько затягивают, что ты понимаешь, в какой ужас ту угодил, где-то в середине книги», - предупредила она.
Вокалистка «Мельницы» также рекомендовала произведения Виктории Шваб, Роджера Леви и Алана Мура.
«"Незримая жизнь Адди Ларю" Виктории Шваб в переводе Лены Николенко – тоже очень хорошо. Роджер Леви, "Платформа", это философская космоопера в переводе Романа Демидова, тоже прямо классно. И еще я порекомендую "Иерусалим" Алана Мура. Мур известен нам, как автор графических романов, например "V — значит вендетта", мы его знаем изначально, как автора комиксов для взрослых, а тут он написал длиннейшую книгу про город Нортгемптон. Это такая деконструкция семейной саги, там возникают ангелы и демоны, там есть Архангел Михаил, время движется нелинейно, а местами Мур ударяется в Джойса, у него такой поток сознания, что "Поминки по Финнигану" где-то очень рядом. Труд переводчика абсолютно титанический, Сергей Карпов взялся за эту работу и у него неплохо получилось. Книжка большая, тяжелая, сложная, но очень увлекательная для людей, которые имеют вкус и привычку сложных постмодернистских текстов», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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