Жерара Депардье снова обвинили в сексуализированном насилии
Актера Жерара Депардье снова обвиняют в сексуализированном насилии, пишут СМИ.
По словам актрисы Элен Даррас, у нее был неприятный опыт общения со звездой во время съемок комедии «Дискотека» в 2007 году, где она сыграла эпизодическую роль.
Она утверждает, что Депардье смотрел на нее так, «будто она была куском мяса», приглашал к себе в гримерку, а получив отказ, все равно продолжал «лапать» ее между дублями в интимных местах. Свое многолетнее молчание актриса объяснила тем, что в момент событий испугалась за свою карьеру.
В апреле этого года 13 женщин обвинили Депардье в сексуализированных домогательствах, сообщала газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart. По словам пострадавших, актер имеет привычку ощупывать молодых актрис, а также гримеров и другой технический персонал, а также делает непристойные комментарии, напоминает «Радиоточка НСН».
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