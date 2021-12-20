Актера Депардье обвинили в изнасиловании

В своем аккаунте в Twitter она сообщила, что больше не может молчать об этом. «Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать», — написала 25-летняя девушка. Как отметила актриса, все произошло три года назад. Как отметила Арнольд, это признание может стать большим потрясением в ее жизни.

Актер все обвинения в свой адрес отрицает. Адвокаты Депардье будут бороться за восстановление его честного имени.

В начале 2021 года Депардье предъявили обвинения в насилии и агрессивных действиях сексуального характера. Парижская прокуратура обратилась в суд с просьбой расследовать обвинения, предъявленные актеру еще в 2018 году.

