Актера Депардье обвинили в изнасиловании
Французского актера Жерара Депардье актриса Шарлотта Арнольд обвинила в изнасиловании, сообщает телеканал «360».
В своем аккаунте в Twitter она сообщила, что больше не может молчать об этом. «Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать», — написала 25-летняя девушка. Как отметила актриса, все произошло три года назад. Как отметила Арнольд, это признание может стать большим потрясением в ее жизни.
Актер все обвинения в свой адрес отрицает. Адвокаты Депардье будут бороться за восстановление его честного имени.
В начале 2021 года Депардье предъявили обвинения в насилии и агрессивных действиях сексуального характера. Парижская прокуратура обратилась в суд с просьбой расследовать обвинения, предъявленные актеру еще в 2018 году.
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