Жена Оззи Осборна заявила об отказе от близости после 40 лет брака
Супруга одного из основателей британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборна Шэрон призналась, что не хочет близости с супругом после десятилетий брака. Ее слова приводит Daily Mail.
Журналист поинтересовался у 71-летней Шэрон, занимаются ли они со своим 75-летним супругом сексом. В ответ она заявили, что такой обязанности у них нет.
Женщина отметила, что полностью потеряла интерес к близости после 40 лет брака. Однако иногда супруг просит ее об этом, добавила жена рокера.
При этом несколько лет назад Шэрон утверждала, что они с супругом занимались сексом по несколько раз в день.
Осборн ранее признался, что не любит, когда его называют металлистом. По словам рокера, он никогда не играл настолько тяжелую музыку, передает «Радиоточка НСН».
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