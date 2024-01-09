Жена Оззи Осборна заявила об отказе от близости после 40 лет брака

Журналист поинтересовался у 71-летней Шэрон, занимаются ли они со своим 75-летним супругом сексом. В ответ она заявили, что такой обязанности у них нет.

Женщина отметила, что полностью потеряла интерес к близости после 40 лет брака. Однако иногда супруг просит ее об этом, добавила жена рокера.

При этом несколько лет назад Шэрон утверждала, что они с супругом занимались сексом по несколько раз в день.

Осборн ранее признался, что не любит, когда его называют металлистом. По словам рокера, он никогда не играл настолько тяжелую музыку, передает «Радиоточка НСН».

