«Железный человек» и «Русалочка» стали национальным достоянием США

В перечень попали еще 25 фильмов, среди которых «Кэрри» 1976 года, мюзикл «Лак для волос» и «Сирано де Бержерак». Как заявила сотрудница библиотеки Конгресса Карла Хайден, эти картины стали главными элементами американской культуры.

Всего в реестр включены 850 кинолент и анимационных фильмов.

Фильмы «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински поборются за «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

