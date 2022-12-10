Джеймс Кэмерон: «Аватар 2» превзошел фильмы Marvel по спецэффектам
По мнению режиссера Джеймса Кэмерона, визуальные эффекты в его блокбастере «Аватар: Путь воды» совершеннее, чем в фильмах Marvel. Об этом сообщает Variety.
«Очевидно, что большие фильмы по комиксам способствовали увеличению объема индустрии. Развитие технологий объединяет нас, порождая замечательных творцов и даря больше технологичных инструментов», — сказал Кэмерон.
Режиссер высоко оценил спецэффекты для проектов Marvel и Disney, которые разработала компания Industrial Light & Magic. При этом Кэмерон обратил внимание на то, что отметил, что продукт WETA Digital для«Аватаров» превосходит конкурента по убедительности мимики персонажей.
Первый показ «Аватар: Путь воды» состоялся в Лондоне декабря, а мировая премьера фильма пройдет 16 декабря. В России из-за санкционной политики официальный прокат фильма «Аватар: Путь воды»запрещен.
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