Джеймс Кэмерон: «Аватар 2» превзошел фильмы Marvel по спецэффектам

По мнению режиссера Джеймса Кэмерона, визуальные эффекты в его блокбастере «Аватар: Путь воды» совершеннее, чем в фильмах Marvel. Об этом сообщает Variety.

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«Очевидно, что большие фильмы по комиксам способствовали увеличению объема индустрии. Развитие технологий объединяет нас, порождая замечательных творцов и даря больше технологичных инструментов», — сказал Кэмерон.

Режиссер высоко оценил спецэффекты для проектов Marvel и Disney, которые разработала компания Industrial Light & Magic. При этом Кэмерон обратил внимание на то, что отметил, что продукт WETA Digital для«Аватаров» превосходит конкурента по убедительности мимики персонажей.

Первый показ «Аватар: Путь воды» состоялся в Лондоне декабря, а мировая премьера фильма пройдет 16 декабря. В России из-за санкционной политики официальный прокат фильма «Аватар: Путь воды»запрещен.

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ФОТО: instagram.com/p/CKCHI3aIpgv
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