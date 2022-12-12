Стали известны номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»

Также претендентами на награду в данной категории стали кинокартины «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга и «Тар» Тодда Филда.

В номинации «Лучшая комедия или фильм» на «Золотой глобус» выдвинуты фильмы «Вавилон» Дэмьена Шазелла, «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

В списке претендентов на награду «Лучшему режиссёру» значатся Джеймс Кэмерон, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Баз Лурман и Стивен Спилберг. На приз лучшему актёру и актрисе претендуют Брендан Фрейзер, Хью Джекман, Дэниел Крейг, Кейт Бланшет, Ана Де Армас, Марго Робби и другие.

Вручение 80-й премии «Золотой глобус» пройдет 10 января.

Ранее на 72-м году жизни умерла многократный лауреат престижных премий в области телевидения и киноискусства «Эмми» и «Золотой глобус» Керсти Элли, сообщают «Невские новости».