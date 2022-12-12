Стали известны номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»
Фильмы «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински поборются за «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Об этом сообщает пресс-служба Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).
Также претендентами на награду в данной категории стали кинокартины «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга и «Тар» Тодда Филда.
В номинации «Лучшая комедия или фильм» на «Золотой глобус» выдвинуты фильмы «Вавилон» Дэмьена Шазелла, «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.
В списке претендентов на награду «Лучшему режиссёру» значатся Джеймс Кэмерон, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Баз Лурман и Стивен Спилберг. На приз лучшему актёру и актрисе претендуют Брендан Фрейзер, Хью Джекман, Дэниел Крейг, Кейт Бланшет, Ана Де Армас, Марго Робби и другие.
Вручение 80-й премии «Золотой глобус» пройдет 10 января.
Ранее на 72-м году жизни умерла многократный лауреат престижных премий в области телевидения и киноискусства «Эмми» и «Золотой глобус» Керсти Элли, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Google Pixel 7 Pro стал лучшим смартфоном 2022 года по версии Android Authority
- Евросоюз призвал Иран не поставлять России ракеты и дроны
- Врачи сообщили об улучшении состояния здоровья Пеле
- Стали известны номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»
- Командир «Ахмата» сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения
- Самолет из Турции вместо Казани прилетел в Москву через Самару
- Захарова назвала заявления Бербок о Косово провоцирующими хаос
- WP: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым
- Кадыров заявил, что для ВСУ наступил самый тяжёлый период
- Косовом может подать заявку на вступление в ЕС 15 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru