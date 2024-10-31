«Ждем на ТНТ»: Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки предложила народному артисту РСФСР Евгению Петросяну стать постоянным резидентом ТВ-шоу Comedy Club. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Харламов и Воля опровергли закрытие Comedy Club

По её словам, писатель-юморист, при желании, «мог бы быть патриархом Comedy Club».

«Евгений Ваганович... Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для Вас открыты. Ждём на ТНТ», - заявила Канделаки.

Она добавила, что 1 ноября Петросян в первый раз выйдет на сцену шоу, не исключив, что не в последний.

Ранее ведущий юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов был назначен креативным продюсером всего проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Шоу-бизнесШоуТелевидениеТина КанделакиЕвгений Петросян

Горячие новости

Все новости

партнеры