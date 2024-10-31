«Ждем на ТНТ»: Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
Гендиректор ТНТ Тина Канделаки предложила народному артисту РСФСР Евгению Петросяну стать постоянным резидентом ТВ-шоу Comedy Club. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По её словам, писатель-юморист, при желании, «мог бы быть патриархом Comedy Club».
«Евгений Ваганович... Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для Вас открыты. Ждём на ТНТ», - заявила Канделаки.
Она добавила, что 1 ноября Петросян в первый раз выйдет на сцену шоу, не исключив, что не в последний.
Ранее ведущий юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов был назначен креативным продюсером всего проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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