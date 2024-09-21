Харламов и Воля опровергли закрытие Comedy Club
21 сентября 202415:21
Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли собственное заявиление о закрытии программы.
«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость — мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил со сцены во время последнего выпуска Харламов.
«Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — добавил Воля
О том, что Comedy Club якобы закрывается, «Газпром-медиа» сообщил 19 сентября. В релизе компании Харламов, назначенный креативным продюсером шоу в июле, заявил: «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru