Харламов и Воля опровергли закрытие Comedy Club

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли собственное заявиление о закрытии программы.

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«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость — мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил со сцены во время последнего выпуска Харламов.
«Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — добавил Воля

О том, что Comedy Club якобы закрывается, «Газпром-медиа» сообщил 19 сентября. В релизе компании Харламов, назначенный креативным продюсером шоу в июле, заявил: «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».

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ФОТО: РИА Новости
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