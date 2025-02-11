Катя Лель и Елена Ваенга стали заслуженными артистками РФ

Певицы Катя Лель и Елена Ваенга (Елена Хрулева) получили звания «Заслуженная артистка России». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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В документе говорится, что почетное звание присвоено Лель Екатерине Николаевне, «артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом» ООО «Музыкальное агентство Кати Лель», и Хрулевой Елене Владимировне, артистке ООО «Ваенга мьюзик».

Ранее стало известно, что оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича.

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ФОТО: Ольга Махалова
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