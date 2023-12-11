Жанна Бадоева станет новой ведущей телешоу «Лучше всех!»
Телеведущая Жанна Бадоева заменит шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) в шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
По данным источников, съемки новых выпусков проекта уже начались. Бадоева известна зрителям Первого по программе о путешествиях «Жизнь других».
Шоу талантов «Лучше всех!» выходит на Первом канале с 2016 года, принять участие в нем могут дети 2-10 лет. Галкин был ведущим программы до 2022 года. Тогда съемки проекта были приостановлены, а вещатель заявил о планах уделить большее внимание общественно-политическим программам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Латание дыр»: Глава МИД Литвы рассказал о новом пакете антироссийских санкций
- ЦИК РФ решил провести голосование на выборах президента в новых регионах
- Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом
- Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия выступает против Европы
- СМИ: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта
- Жанна Бадоева станет новой ведущей телешоу «Лучше всех!»
- Суд отклонил иск лидера религиозной группы к Григорию Лепсу
- СМИ: Центробанк повысит ключевую ставку до 16% годовых
- ЦИК: Выборы президента России состоятся в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
- Израиль подтвердил открытие КПП «Керем-Шалом» на границе с Газой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru