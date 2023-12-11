Жанна Бадоева станет новой ведущей телешоу «Лучше всех!»

Телеведущая Жанна Бадоева заменит шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) в шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

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По данным источников, съемки новых выпусков проекта уже начались. Бадоева известна зрителям Первого по программе о путешествиях «Жизнь других».

Шоу талантов «Лучше всех!» выходит на Первом канале с 2016 года, принять участие в нем могут дети 2-10 лет. Галкин был ведущим программы до 2022 года. Тогда съемки проекта были приостановлены, а вещатель заявил о планах уделить большее внимание общественно-политическим программам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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