Жанна Бадоева станет новой ведущей телешоу «Лучше всех!»

По данным источников, съемки новых выпусков проекта уже начались. Бадоева известна зрителям Первого по программе о путешествиях «Жизнь других».

Шоу талантов «Лучше всех!» выходит на Первом канале с 2016 года, принять участие в нем могут дети 2-10 лет. Галкин был ведущим программы до 2022 года. Тогда съемки проекта были приостановлены, а вещатель заявил о планах уделить большее внимание общественно-политическим программам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

