«Басков и Губерниев»: Стали известны ведущие «Голубого огонька»
В числе ведущих «Голубого огонька» в этом году заявлены Андрей Малахов, Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев, пишет «Комсомольская правда».
А с музыкальными номерами выступят Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Дима Билан, Полина Гагарина и другие звезды.
Съёмки «Новогоднего голубого огонька», который покажут на телеканале «Россия» до и после обращения президента РФ, стартовали на студии Мосфильм 14 ноября. Отмечается, что работа завершена и проходила она в обстановке секретности, массовке и команде проекта запретили публиковать фото и видео со съёмочной площадки.
Российские компании стали тратить больше денег на новогодние корпоративы, при этом звезд стали заменять на малоизвестных артистов, рассказали «Радиоточке НСН» эксперты ивент-индустрии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru