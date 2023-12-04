«Басков и Губерниев»: Стали известны ведущие «Голубого огонька»

Съёмки «Новогоднего голубого огонька», который покажут на телеканале «Россия» до и после обращения президента РФ, стартовали на студии Мосфильм 14 ноября. Отмечается, что работа завершена и проходила она в обстановке секретности, массовке и команде проекта запретили публиковать фото и видео со съёмочной площадки.

Российские компании стали тратить больше денег на новогодние корпоративы, при этом звезд стали заменять на малоизвестных артистов, рассказали «Радиоточке НСН» эксперты ивент-индустрии.

