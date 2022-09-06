Россиянка из Воронежа Лена Гликсон получила премию «Эмми»

МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС Второй за день взрыв произошел в Бердянске после покушения на коменданта ЕС упразднит упрощенный визовый режим с РФ с 12 сентября Путин поручил создать в РФ круглогодичные морские курорты Омбудсмен Москалькова предложила привлекать к труду административно арестованных