Россиянка из Воронежа Лена Гликсон получила премию «Эмми»
6 сентября 202219:04
Музыкальный редактор из Воронежа Лена Гликсон выиграла главную телевизионную премию США "Эмми" за лучший монтаж звука.
Гликсон получила статуэтку за работу над музыкой четвертого сезона "Очень странных дел".
Также уроженка Воронежа работала над фильмом "Звезда родилась" с участием Леди Гаги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru