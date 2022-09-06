Россиянка из Воронежа Лена Гликсон получила премию «Эмми»

Музыкальный редактор из Воронежа Лена Гликсон выиграла главную телевизионную премию США "Эмми" за лучший монтаж звука.

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Гликсон получила статуэтку за работу над музыкой четвертого сезона "Очень странных дел".

Также уроженка Воронежа работала над фильмом "Звезда родилась" с участием Леди Гаги.

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