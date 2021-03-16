Шнейдеров назвал возможного победителя «Оскара»

Давид Шнейдеров: «Чудесная премия, обожаю. Ею награждают самые худшие фильмы, худших актеров, худших режиссеров. Что любопытно, в одной из номинаций представлен Арнольд Шварценеггер за российский фильм «Тайна печати дракона». Не на «Оскар», так на «Золотую малину», с чем я всех наших кинематографистов искренне поздравляю. Кстати, за всю историю премии «Золотая малина», если я не ошибаюсь, только один раз номинант пришел получать награду – это был европейский режиссер, живущий в США, Пол Верховен, автор «Основного инстинкта», — рассказал он НСН.

