Шнейдеров назвал возможного победителя «Оскара»
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Объявлены номинанты премии «Оскар-2021»
В Лос-Анджелесе объявили претендентов на главную кинограду года – «Оскар». Сама церемония в связи с пандемией коронавируса в текущем году состоится позднее обычного – 25 апреля, и пройдет в гибридном формате – онлайн и оффлайн.
Давид Шнейдеров: «С огромной вероятностью фильм «Земля кочевников» получит, как минимум, награду за «лучший фильм» и «лучшую режиссеру». На самом деле, был бы рад ошибиться. К сожалению, фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошел в номинанты, думаю, это вполне предсказуемо», — прокомментировал в интервью НСН Давид Шнейдеров.
«Чудо-женщина 2» номинирована на «Золотую малину»
«Чудо-женщина 2» номинирована на премию «Золотая малина», которой по традиции отмечаются самые сомнительные достижения в кино.
Давид Шнейдеров: «Чудесная премия, обожаю. Ею награждают самые худшие фильмы, худших актеров, худших режиссеров. Что любопытно, в одной из номинаций представлен Арнольд Шварценеггер за российский фильм «Тайна печати дракона». Не на «Оскар», так на «Золотую малину», с чем я всех наших кинематографистов искренне поздравляю. Кстати, за всю историю премии «Золотая малина», если я не ошибаюсь, только один раз номинант пришел получать награду – это был европейский режиссер, живущий в США, Пол Верховен, автор «Основного инстинкта», — рассказал он НСН.
Выходит последний фильм с Джонни Деппом
19 марта выходит фильм «Город лжи» с Джонни Деппом в главной роли. Возможно, предстоящая премьера станет последним проектом Джонни Деппа, который увидят зрители.
Давид Шнейдеров: «Я искренне верю, что последний проект Джонни Деппа будет таким же, как последний концерт Аллы Пугачевой, последний концерт Иосифа Кобзона, то есть тем последним фильмом, который будет выходить, выходить и выходить. Я очень люблю Джонни Деппа, и мне бы не хотелось, чтобы этот фильм стал последним», — сказал он в эфире НСН.
«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом
«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом за всю историю кино. Картина Джеймса Кэмерона вышла в повторный прокат в Китае и за сутки заработала почти 9 миллионов долларов, доведя общемировые сборы почти до трех миллиардов долларов. Ранее рекорд принадлежал четвертым «Мстителям».
Давид Шнейдеров: «Это один из моих любимых фильмов. Девять миллионов долларов – это примерно 63 миллиона рублей, только вдумайтесь, за одни сутки», — подытожил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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