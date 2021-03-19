Наша боль Голливуду не нужна. Стоянов о премии «Оскар»

В Голливуде готовятся провести церемонию вручения премии «Оскар». Уже известно, что знаменитости лично приедут на шоу. Организаторы разослали им письма, в которых указали, что участие по Zoom невозможно.

Ранее были оглашены и фильмы-претенденты на самую престижную кинопремию. Из шорт-листа иностранных картин-соискателей «Оскара» в список номинантов не вошел фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал, что этот фильм и не мог попасть в число номинированных лент.

«При тех трендах, что сейчас царят в Голливуде, такое кино не может отозваться у них. Это наша боль, наша история», - сказал НСН Стоянов.

Актер добавил, что Андрей Кончаловский остается актуальным, модным, технологически оснащенным и «очень глубоким режиссером, каких сейчас мало». И во многом попасть в претенденты на «Оскар» его картине помещали политические тренды, царящие в Голливуде.

По мнению Стоянова, никакой другой фильм отправлять на кинопремию не надо было. Российское кино только начитает чувствовать себя уверенно «завоевывать зрителя, завоевывать кассы, возвращать людей в кинотеатры» и пока в своем коммерческом сегменте не может поспорить с Голливудскими фильмами.

«Это не значит, что у нас плохие фильмы, просто пока это фильмы, которые нужны нам», - заключил собеседник агентства.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля.

