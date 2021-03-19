Наша боль Голливуду не нужна. Стоянов о премии «Оскар»
Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал, почему «Дорогие товарищи!» не мог претендовать на список номинантов картин на «Оскар».
В Голливуде готовятся провести церемонию вручения премии «Оскар». Уже известно, что знаменитости лично приедут на шоу. Организаторы разослали им письма, в которых указали, что участие по Zoom невозможно.
Ранее были оглашены и фильмы-претенденты на самую престижную кинопремию. Из шорт-листа иностранных картин-соискателей «Оскара» в список номинантов не вошел фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»
Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал, что этот фильм и не мог попасть в число номинированных лент.
«При тех трендах, что сейчас царят в Голливуде, такое кино не может отозваться у них. Это наша боль, наша история», - сказал НСН Стоянов.
Актер добавил, что Андрей Кончаловский остается актуальным, модным, технологически оснащенным и «очень глубоким режиссером, каких сейчас мало». И во многом попасть в претенденты на «Оскар» его картине помещали политические тренды, царящие в Голливуде.
По мнению Стоянова, никакой другой фильм отправлять на кинопремию не надо было. Российское кино только начитает чувствовать себя уверенно «завоевывать зрителя, завоевывать кассы, возвращать людей в кинотеатры» и пока в своем коммерческом сегменте не может поспорить с Голливудскими фильмами.
«Это не значит, что у нас плохие фильмы, просто пока это фильмы, которые нужны нам», - заключил собеседник агентства.
Церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля.
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