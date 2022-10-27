Земфира раскритиковала журналистку Катерину Гордееву*

По словам артистки, ей «никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция».

«Канал Гордеевой - говно... Непрофессиональный, скучный журналист. Есть с чем сравнивать. Это лишь моё мнение... Поймите, «оленьи глаза» — это не оценка внешности, это ощущение от передач этого журналиста. Всем мира!» — рассказала Земфира.

Певица добавила, что написала Гордеевой об этом, однако ответа не получила.

Ранее Земфира встретилась с Аллой Пугачёвой после своего концерта в Тель-Авиве и опубликовала в соцсетях совместную фотографию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

