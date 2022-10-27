Земфира раскритиковала журналистку Катерину Гордееву*

Певица Земфира на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала пост, в котором раскритиковала журналистку Катерину Гордееву (признана в РФ иноагентом) и её YouTube-канал.

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По словам артистки, ей «никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция».

«Канал Гордеевой - говно... Непрофессиональный, скучный журналист. Есть с чем сравнивать. Это лишь моё мнение... Поймите, «оленьи глаза» — это не оценка внешности, это ощущение от передач этого журналиста. Всем мира!» — рассказала Земфира.

Певица добавила, что написала Гордеевой об этом, однако ответа не получила.

Ранее Земфира встретилась с Аллой Пугачёвой после своего концерта в Тель-Авиве и опубликовала в соцсетях совместную фотографию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/zemfiralive
ТЕГИ:КритикаЖурналистыПевицаЗемфира
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