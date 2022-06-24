Школьникам в Екатеринбурге не разрешили спеть на выпускном песни «Мумий Тролля» и Земфиры

Глава региона в своем Telegram-канале написал, что выпускники хотели исполнить эти композиции, но им «не разрешают» из-за слов «граната», «стрелять», «убивать» в текстах.

«Я всегда был уверен, что в "девятке" учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово "граната"», — подчеркнул Куйвашев, призвав ничего не запрещать детям в праздник.

В свою очередь, отец одной из выпускниц Евгений Кобзев в беседе с порталом E1.RU рассказал, что решение о запрете приняла директор гимназии Лариса Кулькова: руководитель учебного заведения заявила, что песни «не торжественные и не веселые». При этом в городском департаменте образования объяснили, что композиции «Мумий Тролля» и Земфиры не подходили тематике выпускного.

