Школьникам в Екатеринбурге не разрешили спеть на выпускном песни «Мумий Тролля» и Земфиры
Учащимся гимназии №9 в Екатеринбурге запретили петь на выпускном песни «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль» и «До свидания...» певицы Земфиры. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что выпускники хотели исполнить эти композиции, но им «не разрешают» из-за слов «граната», «стрелять», «убивать» в текстах.
«Я всегда был уверен, что в "девятке" учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово "граната"», — подчеркнул Куйвашев, призвав ничего не запрещать детям в праздник.
В свою очередь, отец одной из выпускниц Евгений Кобзев в беседе с порталом E1.RU рассказал, что решение о запрете приняла директор гимназии Лариса Кулькова: руководитель учебного заведения заявила, что песни «не торжественные и не веселые». При этом в городском департаменте образования объяснили, что композиции «Мумий Тролля» и Земфиры не подходили тематике выпускного.
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