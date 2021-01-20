СМИ: Рената Литвинова соблазнила французского миллионера
Актриса Рената Литвинова дала интервью журналу Tatler, где рассказала о своем новом увлечении.
Как утверждает издание, актриса влюбилась. Ее выбор пал на французского миллионера, который открыл ради нее в разгар пандемии легендарный̆ кавьяр-ресторан на площади Мадлен.
Литвинова косвенно подтвердила свой роман, порекомендовав подписчикам в официальном Instagram, прочитать новый выпуск Tatler.
В феврале во МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера второй режиссерской работы Ренаты Литвиновой. Актриса представит спектакль «Звезда вашего периода».
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