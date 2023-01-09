Здание для Эрмитажа в Калужской области отреставрируют к середине 2024 года

Дом гражданского губернатора в Калуге, где расположится выставочный центр Государственного Эрмитажа, планируется отреставрировать к середине 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

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Глава областного ведомства Павел Суслов отметил, что подрядчику необходимо получить разрешение в управлении по охране памятников, без которого нельзя начать работы.

Также в министерстве уточнили, что затраты на внутренние и наружные реставрационные работы оцениваются в 322 млн рублей.

«По контракту подрядчику отводится 605 дней. После завершения реставрационных работ подрядчик подготовит отчетную документацию», - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее в Калуге на средства инвесторов впервые восстановили два исторических дома начала XIX века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:КультураРеставрацияЭрмитажКалужская Область
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