Умер звукорежиссер и продюсер Андрей Тропилло
Звукорежиссер, продюсер и музыкант Андрей Тропилло умер в возрасте 73 лет. Об этом написал в соцсетях художник Олег Бурьян.
«Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло», — сообщил Бурьян.
Как пишет Telegram-канал Shot, последние два года звукорежиссер жил в Финляндии. Тело Тропилло обнаружили в его квартире 28 апреля, соседи музыканта сообщили о случившемся его дочери.
Тропилло называли первым продюсером СССР. В 1980-е годы звукорежиссер записывал альбомы для рок-групп, в частности, он работал с коллективами «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса». Также Тропилло организовывал концерты и участвовал в записи альбомов в качестве музыканта. В 1990-е продюсер официально открыл свой лейбл «АнТроп», который выпускал пластинки западных звезд: The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin и других.
Ранее стало известно о смерти основателя группы «Машина времени», художника и музыканта Юрия Борзова, напоминает RT.
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