Городская дума Калуги договорилась о сотрудничестве с «Щукой»
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев от лица городской думы подписал соглашение о сотрудничестве с проректором Театрального института имени Бориса Щукина Алексеем Лазаревым. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Как отмечается, у калужан давно сложились хорошие отношения с этим театральным вузом. В рамках соглашения планируется проводить совместные культурно-просветительские и образовательные проекты. Одно из направлений работы — создание школьных театров.
«Студенты и преподаватели института участвовали в организованном городской думой молодежном форуме «Юность-2022» и педагогическом форуме «Наставник-2022», подготовив очень интересные мастер-классы по актерскому мастерству, пластике и сценической речи», – рассказал Моисеев.
Он выразил уверенность в том, что после подписания соглашения сотрудничество с театральным вузом выйдет на новый уровень.
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