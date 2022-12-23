Городская дума Калуги договорилась о сотрудничестве с «Щукой»

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев от лица городской думы подписал соглашение о сотрудничестве с проректором Театрального института имени Бориса Щукина Алексеем Лазаревым. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Как отмечается, у калужан давно сложились хорошие отношения с этим театральным вузом. В рамках соглашения планируется проводить совместные культурно-просветительские и образовательные проекты. Одно из направлений работы — создание школьных театров.

«Студенты и преподаватели института участвовали в организованном городской думой молодежном форуме «Юность-2022» и педагогическом форуме «Наставник-2022», подготовив очень интересные мастер-классы по актерскому мастерству, пластике и сценической речи», – рассказал Моисеев.

Он выразил уверенность в том, что после подписания соглашения сотрудничество с театральным вузом выйдет на новый уровень.

