Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $85 впервые с 15 марта

Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель, такие показатели зафиксированы впервые с 15 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Так, в 12:18 мск стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле опустилась до $84,99 за баррель. Позже цены продолжили снижение: в 12:32 по Москве фьючерсы Brent достигли отметки в $84,98.

На бирже ICE также подешевела нефть марки WTI. Стоимость барреля сырья с поставкой в июне составила $80,51.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что обновленная статистика по запасам нефтегазовых месторождений в США способствует снижению цен на нефть. Однако состояние рынка в ближайшей перспективе будет зависеть от геополитического конфликта между Израилем и Ираном, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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