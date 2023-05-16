Заявивший об уходе из кино Кантемир Балагов работает над новым фильмом

При этом сценарий написан на английском языке, а съемки фильма могут начаться уже в это году.

«Кантемир Балагов будет, конечно, [работать] режиссером, и он работает над своим следующим фильмом», - сказал продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом).

Два месяца назад Балагов выложил пост, в котором заявил, что больше не будет снимать кино, а после - удалил аккаунты в соцсетях. Режиссер является автором кинокартин «Теснота» и «Дылда». Последний фильм вошел в топ-200 лучших кинокартин 2020 года.

