Заявивший об уходе из кино Кантемир Балагов работает над новым фильмом
16 мая 202317:24
Российский кинорежиссер и сценарист Кантемир Балагов, объявивший об уходе из кино, вернулся к работе и написал сценарий для новой картины. Об этом сообщает «Афиша Daily».
При этом сценарий написан на английском языке, а съемки фильма могут начаться уже в это году.
«Кантемир Балагов будет, конечно, [работать] режиссером, и он работает над своим следующим фильмом», - сказал продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом).
Два месяца назад Балагов выложил пост, в котором заявил, что больше не будет снимать кино, а после - удалил аккаунты в соцсетях. Режиссер является автором кинокартин «Теснота» и «Дылда». Последний фильм вошел в топ-200 лучших кинокартин 2020 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина предложила давать отсрочку от армии отцам детей-инвалидов младше 18 лет
- Заявивший об уходе из кино Кантемир Балагов работает над новым фильмом
- Сунак решил реформировать ЕСПЧ
- В Москве гражданина Колумбии посадили за фейки о российской армии
- Украинская разведка признала причастность Киева к подрывам россиян
- СМИ: Самодельный боезапас нашли у АЗС в Курской области
- Экс-министр экономики грубым словом описал экономическую ситуацию в РФ
- Рогов заявил, что в Запорожье произошла перестрелка между «Азовом» и местной ОПГ
- США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании «Россия»
- Украина официально вступила в киберцентр НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru