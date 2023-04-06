Сокуров расстроился из-за ухода Балагова из кино

Кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров сожалеет, что его коллега Кантемир Балагов решил завершить свою карьеру, сообщает RTVI.

«Я надеюсь, что какое-то смятение в душе, которое настало у него сейчас, пройдет и он вернется к работе в кино», - сказал Сокуров.

Сокуров сожалеет еще и потому, что Балагов, по его словам, очень подготовлен к режиссерской работе. Он также отметил, что после отъезда Балагова из России не поддерживает с ним связь.

Минувшей ночью Балагов выложил пост в соцсетях в котором заявил, что больше не будет снимать кино. Режиссер снял кинокартины «Теснота» и «Дылда», фильмы были удостоены нескольких российских и международных наград. Ранее «Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года, сообщал сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

