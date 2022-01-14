«Завистникам назло»: Понасенков приобрел Петра I

Историк напомнил, что именно Петр Первый начал важнейшие процессы в российском обществе, поэтому его портрет – символ эпохи.



«Посмотрите, как он молод, эти глазища невероятные. Именно этот человек понял, что нельзя в России оставаться в варварстве, в дикости, стал рубить бороды, начал тот процесс, который не скажу, кому придется не завершить, но продолжить», - добавил он.

Ранее Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал о причинах своей популярности среди молодежи и старшего поколения.

