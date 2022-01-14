«Завистникам назло»: Понасенков приобрел Петра I

Историк, публицист Евгений Понасенков в своем блоге поделился с поклонниками «очередной жемчужиной» своей коллекции, речь идет о прижизненном портрете Петра I немецкого художника Годфри Неллера.

«Рад поделиться с вами свежедоставленным прижизненным изображением Петра Первого! Мои завистники, графоманы и пропагандисты от истории (по сути, преступники – а некоторые преступники и по факту), плагиаторы такое редко даже на открытках видят. Этот портрет проделал огромный путь, сменил множество столетий, аукционов, и вот добрался до меня. Это шедевр и жемчужина моей коллекции», - поделился Понасенков.

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Историк напомнил, что именно Петр Первый начал важнейшие процессы в российском обществе, поэтому его портрет – символ эпохи.

«Посмотрите, как он молод, эти глазища невероятные. Именно этот человек понял, что нельзя в России оставаться в варварстве, в дикости, стал рубить бороды, начал тот процесс, который не скажу, кому придется не завершить, но продолжить», - добавил он.

Ранее Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал о причинах своей популярности среди молодежи и старшего поколения.

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ФОТО: Евгений Понасенков
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