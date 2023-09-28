В парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку запрета фильма «Айта»

Парламент Якутии призвал созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов для того, чтобы сформировать оценку решения по фильму «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Госсобрания Якутии Виктора Губарева.

Он отметил, что отзыв прокатного удостоверения Минкультом РФ у «Айты» и запрет картины Роскомнадзором являются «тревожным знаком» для всего регионального российского кино, которое только начало развиваться. По словам Губарева, смысл фильма «прямо противоположен» тому, в чем его обвиняют.

«Осознаю ситуацию»: Бурнашев об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Айта»

Председатель комитета подчеркнул, что нужно направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из кинематографистов и киноведов.

Ранее, 27 сентября, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме национализм, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских.

При этом в феврале 2022 года Минкультуры выдало «Айте» прокатное удостоверение с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.

В пятницу, 22 сентября, Бурнашев, за которого заступились глава Якутии Айсен Николаев и коллеги по творческому цеху, говорил «Радиоточке НСН», что попробует выяснить причины запрета у представителей РКН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр
ТЕГИ:РоссияЯкутияФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры