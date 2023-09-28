В парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку запрета фильма «Айта»

Председатель комитета подчеркнул, что нужно направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из кинематографистов и киноведов.

Ранее, 27 сентября, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме национализм, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских.

При этом в феврале 2022 года Минкультуры выдало «Айте» прокатное удостоверение с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.

В пятницу, 22 сентября, Бурнашев, за которого заступились глава Якутии Айсен Николаев и коллеги по творческому цеху, говорил «Радиоточке НСН», что попробует выяснить причины запрета у представителей РКН.

