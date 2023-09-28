В парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку запрета фильма «Айта»
Парламент Якутии призвал созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов для того, чтобы сформировать оценку решения по фильму «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Госсобрания Якутии Виктора Губарева.
Он отметил, что отзыв прокатного удостоверения Минкультом РФ у «Айты» и запрет картины Роскомнадзором являются «тревожным знаком» для всего регионального российского кино, которое только начало развиваться. По словам Губарева, смысл фильма «прямо противоположен» тому, в чем его обвиняют.
Председатель комитета подчеркнул, что нужно направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из кинематографистов и киноведов.
Ранее, 27 сентября, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме национализм, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских.
При этом в феврале 2022 года Минкультуры выдало «Айте» прокатное удостоверение с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.
В пятницу, 22 сентября, Бурнашев, за которого заступились глава Якутии Айсен Николаев и коллеги по творческому цеху, говорил «Радиоточке НСН», что попробует выяснить причины запрета у представителей РКН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью
- «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене
- Более чем в половине российских компаний алкоголь запрещен на работе
- Дефицит российского бюджета покроют за счет средств ФНБ только в 2024 году
- Под Вологдой в мусоропроводе нашли тело младенца
- Работу системы бронирования «Леонардо» восстановили после DDOS-атаки
- Сериал «Плакса» про буллинг с дочерью солиста «Руки вверх» вышел в Сети
- В Москве женщина погибла после падения под поезд метро
- Ереван предложил Москве подписать соглашение по Римскому статуту
- Мантуров: ВКС получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru