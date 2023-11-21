Заменил «гашиш» на «кишмиш»: Вадим Самойлов опроверг запрет хитов «Агаты Кристи»

Ранее Чернин со слов экс-солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова заявил в своих соцсетях, что композиции коллектива «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков. «Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — процитировал музыканта Чернин. Самойлов назвал это заявление ничем не подкрепленным информационным шумом.

«К сожалению, такой беспочвенный информационный шум уже стал неприятной традицией. Здесь фигурирует два момента: первый — пришла милиция (орган, который не существует); второй — Госнаркоконтроль (орган, который тоже не существует) что-то там запретил. И на основе этого так называемый продюсер что-то прокомментировал. Нет ни единого документа, ни единого решения суда, никакой подлинной фактуры, из которой что-то следовало бы. То, что концертный директор Глеба пытается на этом пропиариться, вызывает удивление. Я не видел никакого решения суда относительно этих песен и продолжаю их исполнять. Не единожды наш коллектив попадал в ситуации (в последний раз — пару недель назад в Новосибирске), когда некто звонил в полицию и говорил, что группа «Агата Кристи», у которой готовится концерт в городе, пропагандирует наркотики. С полицейскими в Новосибирске я подружился и, чтобы все было гладко, вместо слова “опиум” спел слово “музыка”, а вместо слова “гашиш” — “кишмиш”», — сказал Самойлов.

Собеседник НСН также призвал относиться к текстам группы с юмором и не переоценивать поэтический слог произведений.

«Более того, мы с Глебом всегда говорили, что песня “Опиум для никого” — прежде всего, песня о музыке. Есть ли там формальные признаки пропаганды наркотиков — вопрос к экспертизе. Если бы когда-нибудь состоялся суд, который вынес бы решение, что тексты наших песен имеют отношение к пропаганде наркотиков, я бы согласился с ним, но при одном условии: экспертиза проверит все тексты всех попсовых артистов и рэперов, которые эту тему не просто метафорически используют, как в песне “Опиум для никого”, а описывают процесс употребления, а также изучит на этот предмет весь кинематограф, литературу и театр. Тогда это будет справедливо. Мы все же поем не документальные произведения, а некие метафорические вещи, произведения искусства. К слову, меня приятно удивила позиция депутата Виталия Милонова по этому вопросу. Он очень точно отразил и мою позицию, и подлинное содержание наших текстов», — добавил рок-музыкант.

Сооснователь «Агаты Кристи» назвал подобные запреты комплексным и деликатным вопросом.

«Не знаю, насколько современная юридическая экспертиза в состоянии отличить пропаганду от метафоры. Вполне оправданно то, что такие инициативы периодически всплывают, здесь играет роль человеческий фактор, у всех разные взгляды, которые имеют право на существование. Это вопрос некой социальной динамики, социальной статистики. В какой-то период времени это может считаться порочным, в другой период — заслуживающим изучения опытом», — пояснил собеседник НСН.

Самойлов пообещал, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» будут исполняться на ближайших концертах.

«В песне “Моряк” слово “гашиш” используется как определенный атрибут пиратского образа жизни. Прототип песни “Опиум для никого” — исполнитель Александр Вертинский, эпоха Серебряного века, атрибуты, имеющие отношение к культуре того времени. Их можно найти и в литературе, и в кинематографе. Либо мы вычеркиваем этот пласт культуры, либо мы растолковываем людям (что, на мой взгляд, правильно) про то, что это была за культура, почему такие вещества продавались в магазинах, почему их употребляли не только господин Вертинский, но и сотрудники ЧК. Это большой вопрос нашей истории и культурного течения как такового», — отметил музыкант.