«Выход - в позитиве!»: Вадим Самойлов пожелал коллегам построить «новое будущее»

Музыкант Вадим Самойлов в эфире НСН высказал мнение, что и «немножко заблудившиеся» музыканты, и те, кто на «верной стороне» пытаются найти выход из непростой ситуации.

Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью НСН назвал непростым 2023-й год, пожелав всем новых открытий и смыслов.

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«Понятно, что все мы сейчас живем в условиях спецоперации и грандиозных геополитических изменений. Это накладывает отпечаток, как на нашу обычную жизнь, так и на культуру. Год был непростой, но, тем не менее, у людей хватает время на какое-то творческое развитие, они по-прежнему слушают любимую музыку, рок-музыку, ищут смыслы. Рад, что я и мои коллеги, которые на верной стороне истории, и даже те, которые немножко заблудились, пытаются найти выход из создавшейся ситуации. Я вижу его в позитиве, в понимании того, что нам нужно строить какое-то новое будущее вместе с остальным миром, начиная с себя», - сказал Самойлов.

Он также призвал не бояться испытаний в 2024 году, пожелав всем успехов и хорошей музыки.

«Предстоящий год будет тоже не очень простой, но испытания делают нас только тверже. Поэтому всем желаю успехов в новом году, хорошей музыки, новых имен, смыслов и открытий», - заключил собеседник НСН.

Ранее рок-музыкант Сергей Галанин в эфире НСН пожелал россиянам стремиться делать добро.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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