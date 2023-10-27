Завершены съемки 23-го сезона сериала «Тайны следствия»

Онлайн-платформа «Смотрим» объявила о завершении съёмок нового, 23-го сезона сериала «Тайны следствия».

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В сообщении говорится, что следователя Марию Швецову вновь сыграла Анна Ковальчук. Главную героиню ждут «новые тайны», которые ей поможет раскрыть команда высококлассных специалистов.

«Коварные преступления, сложнейшие дела, погони, драки и... свидание на крыше», - отмечается в описании.

Новые серии «Тайн следствия» снимали в Санкт-Петербурге.

Ранее телеканал СТС объявил, что приступил к съёмкам нового сериала, главную роль в котором досталась Дмитрию Нагиеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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