Завершены съемки 23-го сезона сериала «Тайны следствия»
Онлайн-платформа «Смотрим» объявила о завершении съёмок нового, 23-го сезона сериала «Тайны следствия».
В сообщении говорится, что следователя Марию Швецову вновь сыграла Анна Ковальчук. Главную героиню ждут «новые тайны», которые ей поможет раскрыть команда высококлассных специалистов.
«Коварные преступления, сложнейшие дела, погони, драки и... свидание на крыше», - отмечается в описании.
Новые серии «Тайн следствия» снимали в Санкт-Петербурге.
Ранее телеканал СТС объявил, что приступил к съёмкам нового сериала, главную роль в котором досталась Дмитрию Нагиеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
- В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова
- Медведев предрек кровавые последствия наземной операции в секторе Газа
- Суд в Москве арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
- Израиль «расширяет масштабы» наземной операции в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru