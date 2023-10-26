Нейросеть показала счастливые концовки грустных фильмов
Художник teginart опубликовал в соцсетях изображения, демонстрирующие счастливые концовки грустных фильмов и сериалов. В их создании ему помогала нейросеть.
В частности, картины демонстрируют, что пёс Хатико дожидается возвращения своего хозяина, герои «Титаника» Джек и Роза спасаются вместе, а в «Форресте Гампе» Дженни Каррен не умирает, а вместе с главным героем воспитывает сына.
Также на изображениях показаны счастливые финалы сериала «Во все тяжкие», и фильмов «Леон», «Гладиатор» и «Зеленая миля», а также «Я – легенда», где герой Уилла Смита вместе с собакой зачищают город от зомби.
Ранее актёр Максим Виторган сообщил, что во втором сезоне сериала «Контакт» его вырезали и заменили на так называемый дипфейк, созданный нейросетью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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