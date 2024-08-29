«Серьёзный арсенал»: Игорь Угольников рассказал о съемках шести проектов в «Военфильме»
Игорь Угольников рассказал НСН о начале работы о летчиках времен Великой Отечественной войны «Есть только миг» совместно с режиссером Александром Жигалкиным.
На кинокомплексе «Военфильм» в Медыни Калужской области сегодня параллельно снимаются шесть проектов, киностудия располагает серьезным арсеналом военной техники и сотрудничает с Музеем техники Вадима Задорожного. Об этом НСН заявил актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников.
Портал «Кино Mail.ru» ранее составил по оценкам пользователей рейтинг лучших российских фильмов XXI века. В ТОП-10 вошли четыре фильма про войну — «Брестская крепость», «В августе 44-го», «9 рота» и «Битва за Севастополь». По словам Угольникова, ему близка эта тематика, а сейчас на кинокомплексе «Военфильм», генеральным директором которого он является, идут съемки сразу шести проектов, один из которых — лента «Василий Теркин».
«Сейчас мы снимаем не только “Василия Теркина” — ведутся съемки шести проектов. Кинокомплекс “Военфильм” в Медыни (Калужская область) работает постоянно, иногда параллельно снимаются два или три проекта. Для этого кинокомплекс и создавался — чтобы мы не только могли снимать собственное кино, но и предоставлять партнерские услуги другим киностудиям. У нас арсенал весьма серьезный — это самолеты, танки, пушки плюс экспонаты из Музея техники моего друга и партнера Вадима Задорожного. Комплекс серьезно “заточен” на это производство. Кроме того, в кинопарке “Москино” усилиями московского правительства и лично мэра Москвы Сергея Собянина строятся различные площадки для съемок разных фильмов, в том числе возводится большой рубеж обороны усилиями студии “Военфильм”, то, чего нет в Медыни. Он будет использоваться для съемок картин о Первой и Второй мировых войнах, а также спецоперации», — сказал Угольников.
Также собеседник НСН отметил, что сейчас начал работу над фильмом «Есть только миг».
«Это жанровое кино о Великой Отечественной войне, о наших летчиках. Режиссером выступает Александр Жигалкин», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Военфильм» займется восстановлением усадьбы Ярошенко в селе санатория «Павлищев Бор» в Юхновском районе Калужской области.
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