«Серьёзный арсенал»: Игорь Угольников рассказал о съемках шести проектов в «Военфильме»

На кинокомплексе «Военфильм» в Медыни Калужской области сегодня параллельно снимаются шесть проектов, киностудия располагает серьезным арсеналом военной техники и сотрудничает с Музеем техники Вадима Задорожного. Об этом НСН заявил актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников.

Портал «Кино Mail.ru» ранее составил по оценкам пользователей рейтинг лучших российских фильмов XXI века. В ТОП-10 вошли четыре фильма про войну — «Брестская крепость», «В августе 44-го», «9 рота» и «Битва за Севастополь». По словам Угольникова, ему близка эта тематика, а сейчас на кинокомплексе «Военфильм», генеральным директором которого он является, идут съемки сразу шести проектов, один из которых — лента «Василий Теркин».