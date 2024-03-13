Игорь Угольников снимет фильм об обороне Тулы

В ходе мероприятия артист рассказал патриотическом сериале «Позывной "Журавли"» и фильме о московском народном ополчении «По зову сердца», который должен выйти на экраны в текущем году.

Угольников также сообщил, что планирует снять картину об обороне Тулы. Подготовка к работе над фильмом уже началась.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Режиссером байопика выступит Александр Баранов, пишет Ura.ru. Роль политика может исполнить актер Никита Кологривый.

