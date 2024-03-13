Игорь Угольников снимет фильм об обороне Тулы
Актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников снимет фильм об обороне города-героя Тулы. Об этом он рассказал на встрече со студентами учебных заведений культуры Тульской области, передает KP.ru.
В ходе мероприятия артист рассказал патриотическом сериале «Позывной "Журавли"» и фильме о московском народном ополчении «По зову сердца», который должен выйти на экраны в текущем году.
Угольников также сообщил, что планирует снять картину об обороне Тулы. Подготовка к работе над фильмом уже началась.
Ранее стало известно, что в России снимут фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Режиссером байопика выступит Александр Баранов, пишет Ura.ru. Роль политика может исполнить актер Никита Кологривый.
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