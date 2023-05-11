Киностудия «Военфильм» восстановит усадьбу Ярошенко в Калужской области
Киностудия «Военфильм» займется восстановлением усадьбы Ярошенко в селе санатория «Павлищев Бор» в Юхновском районе Калужской области.
Гендиректор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников является президентом международного кинофестиваля «Циолковский». В главном здании объекта культурного наследия снимали фильм «Подольские курсанты». Согласно сюжету, здесь был госпиталь.
Уточняется, что киностудия выкупила усадьбу и должна будет восстановить ее за семь лет. Ранее начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщал, что комплекс усадеб, состоящий из девяти объектов, продавали по схеме «1 объект за 1 рубль» – в обмен на полную реставрацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
- Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием мигрантов
- Памятники Пушкину в Киеве лишили охранного статуса
- «Стоять намертво»: Пригожин опроверг отвод ЧВК «Вагнер» в резерв
- В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
- Блащак допустил, что упавшая на территории Польши ракета прилетела с Украины
- Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
- В Жилищном союзе объяснили отключение горячей воды летом
- Кадыров направил в зону СВО 96-й полк Росгвардии
- В Донецке заявили об уничтожении западной техники ВСУ до прибытия на фронт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru