Киностудия «Военфильм» восстановит усадьбу Ярошенко в Калужской области

Киностудия «Военфильм» займется восстановлением усадьбы Ярошенко в селе санатория «Павлищев Бор» в Юхновском районе Калужской области.

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Гендиректор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников является президентом международного кинофестиваля «Циолковский». В главном здании объекта культурного наследия снимали фильм «Подольские курсанты». Согласно сюжету, здесь был госпиталь.

Уточняется, что киностудия выкупила усадьбу и должна будет восстановить ее за семь лет. Ранее начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщал, что комплекс усадеб, состоящий из девяти объектов, продавали по схеме «1 объект за 1 рубль» – в обмен на полную реставрацию.

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