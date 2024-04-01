«Заслуженное лицо!»: Вдовиченков выступил против запрета на дипфейки в кино
Владимир Вдовиченков заявил НСН, что дипфейки народных артистов неизбежно будут использоваться в фильмах, а запреты только будут мешать искусству.
Дипфейки народных артистов неизбежно будут использоваться в фильмах, с этим не нужно бороться, этот процесс нужно регламентировать, заявил актер Владимир Вдовиченков в беседе с НСН.
В Госдуме намерены законодательно урегулировать использование дипфейков, пишут «Известия». Как заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, из-за дипфейков исчезнет ощущение утраты, а молодые артисты окажутся невостребованными. Пока Ямпольская предложила просто не выдавать прокатные удостоверения фильмам с дипфейками.
«Это неизбежно, использоваться будут дипфейки в любом случае. С другой стороны, дипфейк – это именно обман, здесь об этом речи не идет. Молодежи будет, конечно, сложно. У меня, условно говоря, уже есть заслуженное лицо, меня знают, меня любят, через пять-семь лет будут звонить и спрашивать, могут ли мое изображение использовать. Какие-то деньги будут платить, а приезжать не надо будет. Молодежи будет сложнее, но как с этим бороться, не знаю. Молодые люди без работы не останутся, есть театр, который ничем заменить нельзя. Есть проекты с небольшим бюджетом, которые не могут себе позволить использовать технологии. Если человеку предрешено стать артистом, он им в любом случае будет», - признался он.
Вдовиченков объяснил, что запреты будут только мешать киноиндустрии, поэтому лучше этот вопрос детально проработать и регламентировать.
«Запреты будут только мешать киноиндустрии. Тут нужно со специалистами обсуждать, опыт других стран учитывать. Нужно договариваться, искать баланс, ввести мораторий временный, например, пока разбираемся с этим. Должны соблюдаться авторские права, которые обычно принадлежат наследникам актеров. Народные артисты – это все-таки наше достояние, государство должно с этого деньги какие-то получать, чтобы вкладывать потом обратно в культуру», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что одним из героев семейного фильма «Манюня: Приключения в Москве» станет советский актер Юрий Никулин, образ и голос которого воссоздали с помощью нейросети, передает «Радиоточка НСН».
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