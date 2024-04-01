«Заслуженное лицо!»: Вдовиченков выступил против запрета на дипфейки в кино

Дипфейки народных артистов неизбежно будут использоваться в фильмах, с этим не нужно бороться, этот процесс нужно регламентировать, заявил актер Владимир Вдовиченков в беседе с НСН.

В Госдуме намерены законодательно урегулировать использование дипфейков, пишут «Известия». Как заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, из-за дипфейков исчезнет ощущение утраты, а молодые артисты окажутся невостребованными. Пока Ямпольская предложила просто не выдавать прокатные удостоверения фильмам с дипфейками.