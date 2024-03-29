Сын Никулина поддержал идею «воскрешения» отца с помощью нейросети
Сын актера Юрия Никулина Максим Никулин поддержал идею о «воскрешении» отца при помощи нейросети для кинокартины «Манюня: Приключения в Москве». Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».
«Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — заверил Никулин-младший, добавив, что подобный образ уже создавался к столетию Юрия Никулина в цирке на Цветном бульваре.
Сын Никулина отметил, что авторы фильма продемонстрировали ему цифровой аватар и что он планирует и дальше отсматривать до выхода в прокат картины. Максим Никулин также поддержал стремление поддерживать память о своем отце, заявив, что ему будет интересно посмотреть на конечный результат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru