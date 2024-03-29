Сын Никулина поддержал идею «воскрешения» отца с помощью нейросети

«Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — заверил Никулин-младший, добавив, что подобный образ уже создавался к столетию Юрия Никулина в цирке на Цветном бульваре.

Сын Никулина отметил, что авторы фильма продемонстрировали ему цифровой аватар и что он планирует и дальше отсматривать до выхода в прокат картины. Максим Никулин также поддержал стремление поддерживать память о своем отце, заявив, что ему будет интересно посмотреть на конечный результат.

Ранее сообщалось, что голограмма американского певца Элвиса Пресли отправится в мировое турне в 2024 году.

