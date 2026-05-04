Чтобы романтические комедии стали привлекательными для зрителя, кинотеатров и продюсеров, они должны сочетать в себе и другие жанры, например, фантастику. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский.

Режиссер и сценарист Александр Котт заявил ТАСС, что в России практически не делают хороших романтических комедий, отметив, что продюсеры и прокатчики не верят в такие проекты. Войтинский подтвердил, что это рискованный для прокатчиков жанр.

«Конечно, зрительский потенциал ромкомов слабее, чем у сказок и у фантастики. Ромкомы — это рискованно. Если зрителя спросить, пойдет ли он на историю отношений или на сказку, конечно, все пойдут с семьей на сказку, потому что история отношений непонятно как закончится. Можно попасть впросак! Но мы видим, что зрители довольно лояльно относятся к сказкам. Одни сказки могут быть хуже, другие — лучше, но, в целом, выходя из кинотеатра, люди понимают, что не зря сходили», — объяснил он.