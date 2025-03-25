Историческая Маргарита и убедительный Плевако: В Москве вручили премию «Ника»
Премию «Ника» в 2025 году получили кинематографисты самых разных эпох — от молодого и нашумевшего Юры Борисова до прославленного мэтра Александра Зацепина. Триумфатором премии стал фильм "Мастер и Маргарита", собравший семь наград.
Церемония вручения 38-й Национальной кинематографической премии «Ника» состоялась в Москве 24 марта. Учрежденная в 1987 году премия — одна из главных наград в российской кинематографии. Победителей в основных номинациях определяет Академия кинематографических искусств, в которую входят более 500 профессионалов отрасли.
Триумфатором премии стала лента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» — она получила сразу семь наград. Среди них — победа в категориях «Лучшая мужская роль», «Лучший игровой фильм» и «Лучшая женская роль», лауреатом в которой стала актриса Юлия Снигирь, исполнившая роль Маргариты.
В интервью спецкору НСН Снигирь рассказала, как создавался образ Маргариты. По словам актрисы, перед тем, как сниматься в ленте, она прочла роман Булгакова, освежила свои впечатления и убедилась в том, что книга по-прежнему ей нравится. При этом при работе над ролью, по признанию Снигирь, она руководствовалась скорее историческим, нежели фантастическим контекстом.
«Для меня это не было что-то выдуманное, мистическое. Мистика, безусловно, присутствует, но я в первую очередь руководствовалась историческим контекстом, и сценарий диктовал это», — отметила актриса.
Актриса также призналась, что успех пришел к ней далеко не сразу, хоть это и уже ее третья «Ника» подряд.
«Я, мне кажется, слишком поздно пришла в профессию. И слишком поздно что-то стало получаться, сильно не сразу. И награду стали приходить не сразу. И это помогает оставаться трезвым. А вот когда сразу на актера сваливается успех, с этим гораздо сложнее справиться», — подытожила она.
Свою премию Снигирь посвятила памяти коллеги Евгении Добровольской, которой не стало в январе 2025 года.
«Мы были очень близки с Женей… И она всегда поддерживала меня. Она помогала мне готовиться к этой роли. Ей очень понравился сценарий, и это круто, потому что Женя была достаточно требовательным человеком. Ей понравилось разделение реальностей, она посоветовала мне на это обратить внимание и на это отталкиваться», — подчеркнула актриса.
Кстати, Евгения Добровольская также стала лауреатом премии «Ника» — посмертно она получила награду за лучшую роль второго плана в картине «Хуже всех». В этой же номинации также посмертно был награжден ушедший из жизни в сентябре 2024 года Роман Мадянов за работу в ленте «Любовь Советского Союза».
О ДРУГИХ НАГРАДАХ
Лучшим режиссером признали Бакура Бакурадзе («Снег в моем дворе»). Картина «Кончится лето» победила в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам». «Нику» за лучший сценарий получили Андрей Кончаловский и Елена Киселева («Смотри на меня»), а в номинации «За честь и достоинство» лауреатом стал 99-летний композитор Александр Зацепин.
БЕЗРУКОВ ПРОЧЕЛ ДВУХТОМНИК ПЛЕВАКО
Лучшим сериалом признали «Плевако» с Сергеем Безруковым режиссера Анны Матисон. Впечатлениями от победы ленты в беседе со спецкором НСН поделился генеральный продюсер проекта Алексей Учитель.
«Я всегда не то что надеюсь, а стараюсь побеждать. Но я бы один не смог… Огромное количество людей преодолели немыслимые трудности, потому что снимать такой огромный исторический сериал очень тяжело. Но все справились. И то, что по-настоящему, оно всегда оценивается», — признался он.
В свою очередь исполнитель главной роли Сергей Безруков отметил, что находится под впечатлением от двухтомника речей легендарного адвоката.
«Изучению двухтомника Плевако можно посвятить всю свою жизнь. Потому что, как у Льва Николаевича Толстого, речь Плевако бесконечная: предложение начинается на одной странице, а заканчивается на другой… Он потрясающе умел говорить. А уж степень убеждения его была настолько великолепна, что он мог обаять присяжных заседателей. Это был суд присяжных, это как в театре, когда перед тобой зрители, и ты должен искренне верить в то, о чем ты говоришь. И тогда побеждаешь… Плевако не проиграл ни одного дела, это о многом говорит. Он искренне вел свои дела, не для галочки. Он был истинным адвокатом – по призванию», — заявил актер.
По словам Безрукова, сыграть именитого юриста было очень ответственной задачей.
«Для юристов он почти родной человек, они его подробно изучают, и тут должны были смириться с тем, что Плевако играю я, совершенно не похожий на Федора Никифоровича. Отзывы были очень хорошие от адвокатов, они благодарили… Был отзыв, что мы напомнили об истинном призвании адвоката, что сейчас очень важно говорить об этом», — заключил он.
ЛУНТИК СРЕДИ ЛУЧШИХ
Одержал победу в номинации «Лучшая анимационная работа» мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» режиссера Константина Бронзита.
В прокате картина заработала 507 млн рублей, став самым успешным фильмом октября 2024 года. Ранее дважды номинировавшийся на «Оскар» Бронзит тогда заявил НСН, что доволен хорошим стартом мультфильма.
«Фильм явно ждали, на него пошли. Судя по отзывам в интернете, люди довольны, проект всем нравится. Дети и те, кто в своем детстве смотрели "Лунтика" — это и есть целевая аудитория. По долгу службы отбывать повинность вместе с детьми придут и родители, они удивятся, что им это тоже понравится», — отмечал он.
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ С МЭТРАМИ
Лауреатами в номинации «Лучшая мужская роль» стали Юра Борисов и Евгений Цыганов: они разделил награду. Борисова наградили за роль в фильме «Кончится лето», Цыганова — за роль в картине «Мастер и Маргарита».
По словам Цыганова, для него было большой честью стоять на сцене рядом с мэтрами отечественного кинематографа.
«Стоять на одной сцене с Александром Зацепиным, Андреем Кончаловским, Юрой Борисовым – это замечательно. Мне жалко, что многие достойнейшие артисты, и художники, и композиторы не были в номинациях. Но главное, чтобы все были здоровы», — передает его слова спецкор НСН.
В свою очередь Борисов добавил, что болел за Цыганова и надеялся на победу коллеги.
«Когда я сюда шел, очень волновался за Женю и очень хотел, чтобы он получил эту премию. Ну вот я тут случайно тоже рядом и стою. Спасибо! Я только молчу и учусь», — отметил он.
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