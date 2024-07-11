«Заряд энергии»: Нового худрука «Мариинки» Фадеева назвали надеждой для театра

Любому крупному театру нужен художественный руководитель, так как он определяет политику и направление коллектива, заявил экс-худрук Большого театра Сергей Филин.

Назначение нового художественного руководителя в Мариинский театр – стратегически верное решение, а Андриан Фадеев (на фото) именно тот лидер, который привнесет новый заряд энергии в работу театра. Об этом НСН заявил балетмейстер, экс-худрук Большого театра Сергей Филин.

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В четверг 10 июля стало известно о назначении заслуженного артиста России Андриана Фадеева на должность руководителя балетной труппы Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Примечательно, что вплоть до сегодняшнего дня должность балетного худрука в Мариинском театре оставалась вакантной на протяжении целых 30 лет. Филин уверен, что назначение нового руководителя балетной труппы – абсолютно верное решение.

«Я считаю, что такие крупные театры, как Большой театр, Мариинский, Парижская опера, театр «Ла Скала» – обязательно должны работать с художественными руководителями балета в своих цехах. Это очень важно, потому что именно художественный руководитель определяет политику и направление коллектива. Он также несет за это большую ответственность и отвечает за все результаты. Возвращение должности художественного руководителя считаю очень важным и правильным стратегическим решением», - пояснил Филин.

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По его мнению, Андриан Фадеев именно тот человек, который сейчас нужен коллективу Мариинского театра.

«Кандидатура Андриана Фадеева полностью оправдана, и я думаю, что он будет именно тем человеком, который сможет внести какой-то новый заряд энергии. Он уже доказал и проявил себя в качестве руководителя, сделал много не только для своего коллектива, но и для своих коллег и друзей. Многих он уговорил стать педагогами-репетиторами, и именно эти люди стали хорошими наставниками для юного поколения артистов балета. Возможно, именно Андриан Фадеев будет той новой надеждой для коллектива балета, будет лидером и будет создавать спектакли, которые станут историей не только Мариинского театра, но и историей мирового балета», - отметил балетмейстер.

Ранее заслуженный деятель искусств РФ, актриса, сценарист и режиссер Наталья Бондарчук критически отнеслась к назначению Константина Богомолова на должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка и переименованию им учреждения в Сцену «Мельников», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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