«Заряд энергии»: Нового худрука «Мариинки» Фадеева назвали надеждой для театра
Любому крупному театру нужен художественный руководитель, так как он определяет политику и направление коллектива, заявил экс-худрук Большого театра Сергей Филин.
Назначение нового художественного руководителя в Мариинский театр – стратегически верное решение, а Андриан Фадеев (на фото) именно тот лидер, который привнесет новый заряд энергии в работу театра. Об этом НСН заявил балетмейстер, экс-худрук Большого театра Сергей Филин.
В четверг 10 июля стало известно о назначении заслуженного артиста России Андриана Фадеева на должность руководителя балетной труппы Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Примечательно, что вплоть до сегодняшнего дня должность балетного худрука в Мариинском театре оставалась вакантной на протяжении целых 30 лет. Филин уверен, что назначение нового руководителя балетной труппы – абсолютно верное решение.
«Я считаю, что такие крупные театры, как Большой театр, Мариинский, Парижская опера, театр «Ла Скала» – обязательно должны работать с художественными руководителями балета в своих цехах. Это очень важно, потому что именно художественный руководитель определяет политику и направление коллектива. Он также несет за это большую ответственность и отвечает за все результаты. Возвращение должности художественного руководителя считаю очень важным и правильным стратегическим решением», - пояснил Филин.
По его мнению, Андриан Фадеев именно тот человек, который сейчас нужен коллективу Мариинского театра.
«Кандидатура Андриана Фадеева полностью оправдана, и я думаю, что он будет именно тем человеком, который сможет внести какой-то новый заряд энергии. Он уже доказал и проявил себя в качестве руководителя, сделал много не только для своего коллектива, но и для своих коллег и друзей. Многих он уговорил стать педагогами-репетиторами, и именно эти люди стали хорошими наставниками для юного поколения артистов балета. Возможно, именно Андриан Фадеев будет той новой надеждой для коллектива балета, будет лидером и будет создавать спектакли, которые станут историей не только Мариинского театра, но и историей мирового балета», - отметил балетмейстер.
Ранее заслуженный деятель искусств РФ, актриса, сценарист и режиссер Наталья Бондарчук критически отнеслась к назначению Константина Богомолова на должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка и переименованию им учреждения в Сцену «Мельников», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе
- Экс-главреда газеты «Вперед» осудили за махинации с тиражом
- СМИ: Один человек погиб при падении лифта в поликлинике Москвы
- СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись
- Кэти Перри анонсировала седьмой студийный альбом
- Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам
- СМИ: Власти Аргентины подтвердили готовность отправить Украине два сломанных вертолета
- В Москве в зоне отдыха «Мещерское» запретили купание
- Политика Гозмана заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки об армии
- В Германии из мобильной сети 5G изымут компоненты китайских компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru