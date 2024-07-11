«Заряд энергии»: Нового худрука «Мариинки» Фадеева назвали надеждой для театра

По его мнению, Андриан Фадеев именно тот человек, который сейчас нужен коллективу Мариинского театра.

«Кандидатура Андриана Фадеева полностью оправдана, и я думаю, что он будет именно тем человеком, который сможет внести какой-то новый заряд энергии. Он уже доказал и проявил себя в качестве руководителя, сделал много не только для своего коллектива, но и для своих коллег и друзей. Многих он уговорил стать педагогами-репетиторами, и именно эти люди стали хорошими наставниками для юного поколения артистов балета. Возможно, именно Андриан Фадеев будет той новой надеждой для коллектива балета, будет лидером и будет создавать спектакли, которые станут историей не только Мариинского театра, но и историей мирового балета», - отметил балетмейстер.

Ранее заслуженный деятель искусств РФ, актриса, сценарист и режиссер Наталья Бондарчук критически отнеслась к назначению Константина Богомолова на должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка и переименованию им учреждения в Сцену «Мельников», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

