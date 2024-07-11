Премьера оперы Леонкавалло «Паяцы» пройдет в Большом театре
Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представит финальную премьеру завершающегося 248 сезона – оперу Руджеро Леонкавалло «Паяцы», премьерные показы будут проходить с 11 по 14 июля на Камерной сцене им. Б. А. Покровского. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Отмечается, что «Паяцы» является единственной известной оперой Леонкавалло, а также признанным шедевром веризма. Ее премьера прошла в 1892 году на сцене миланского Teatro Dal Verme под управлением дирижера Артуро Тосканини и ознаменовалась большим успехом.
В ГАБТ напомнили, что в основе сюжета «Паяцы» лежит подлинное происшествие, в разбирательстве которого принимал участие отец композитора: актер труппы во время представления убил жену и ее любовника.
Ранее сообщалось, что Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьера оперы Леонкавалло «Паяцы» пройдет в Большом театре
- СВР рассекретила данные о поисках США альтернативы Зеленскому
- СМИ: Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
- Футболисты из Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками на Кубке Америки
- СМИ: Минфин предложил разрешить торги цифровой валютой для ряда инвесторов
- Блогеров с аудиторией более тысячи человек могут обязать сообщить о себе в РКН
- СМИ: Орбан встретится с Трампом в США
- Над четырьмя регионами России уничтожили пять украинских БПЛА
- Сбит летевший на Москву беспилотник
- «Путин мой друг»: В Латвии осудили активистку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru