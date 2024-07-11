Премьера оперы Леонкавалло «Паяцы» пройдет в Большом театре

Отмечается, что «Паяцы» является единственной известной оперой Леонкавалло, а также признанным шедевром веризма. Ее премьера прошла в 1892 году на сцене миланского Teatro Dal Verme под управлением дирижера Артуро Тосканини и ознаменовалась большим успехом.

В ГАБТ напомнили, что в основе сюжета «Паяцы» лежит подлинное происшествие, в разбирательстве которого принимал участие отец композитора: актер труппы во время представления убил жену и ее любовника.

Ранее сообщалось, что Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям, передает «Радиоточка НСН».

