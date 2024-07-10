Богомолов назвал переименование Театра Виктюка частью новой PR-кампании
Переименование Театра Романа Виктюка в Театр – Сцена «Мельников» является частью новой PR-кампании. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил худрук театра Константин Богомолов.
По его словам, параллельно идёт административная реформа, однако «никакой зачистки не происходит».
«Пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться. Но эти расставания минимальны», - отметил Богомолов.
Худрук также добавил, что главный вопрос - в налаживании «эффективности работы театра во всех сферах».
Ранее Богомолов был назначен худруком Театра Романа Виктюка, после чего заявил, что театр не будут переименовывать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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