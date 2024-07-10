Богомолов назвал переименование Театра Виктюка частью новой PR-кампании

Переименование Театра Романа Виктюка в Театр – Сцена «Мельников» является частью новой PR-кампании. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил худрук театра Константин Богомолов.

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По его словам, параллельно идёт административная реформа, однако «никакой зачистки не происходит».

«Пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться. Но эти расставания минимальны», - отметил Богомолов.

Худрук также добавил, что главный вопрос - в налаживании «эффективности работы театра во всех сферах».

Ранее Богомолов был назначен худруком Театра Романа Виктюка, после чего заявил, что театр не будут переименовывать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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