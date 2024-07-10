Богомолов назвал переименование Театра Виктюка частью новой PR-кампании

По его словам, параллельно идёт административная реформа, однако «никакой зачистки не происходит».

«Пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться. Но эти расставания минимальны», - отметил Богомолов.

Худрук также добавил, что главный вопрос - в налаживании «эффективности работы театра во всех сферах».

Ранее Богомолов был назначен худруком Театра Романа Виктюка, после чего заявил, что театр не будут переименовывать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

