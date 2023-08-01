«Зарплаты для нерях!»: Герман-младший назвал большие деньги бедой киноиндустрии

В России сегодня выделяется много денег на кинопроизводство, при этом большие зарплаты вредят индустрии, заявил в интервью НСН режиссер Алексей Герман-младший.

По данным «Коммерсанта», в киноиндустрии растет дефицит специалистов, спрос на которых за полгода вырос на 77%. Вместе с тем, стоимость услуг сценаристов и продюсеров сейчас сильно завышена.