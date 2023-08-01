«Зарплаты для нерях!»: Герман-младший назвал большие деньги бедой киноиндустрии

Производство фильмов с каждым годом дорожает на 15-30%, при этом взрывного роста качественного контента нет, сказал в эфире НСН Алексей Герман-младший.

В России сегодня выделяется много денег на кинопроизводство, при этом большие зарплаты вредят индустрии, заявил в интервью НСН режиссер Алексей Герман-младший.

По данным «Коммерсанта», в киноиндустрии растет дефицит специалистов, спрос на которых за полгода вырос на 77%. Вместе с тем, стоимость услуг сценаристов и продюсеров сейчас сильно завышена.

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«Касательно таких профессий, как гримеры, операторы, вторые операторы, гаферы, декораторы и так далее, действительно, кадров не хватает. Сейчас очень сильно растет производство и автоматически очень сильно растут зарплаты. На мой взгляд, это негативная история, потому что растет себестоимость производства, год от года она повышается на 15-30%. Если шесть лет назад фильм стоил 100 млн рублей, то сейчас точно такой же стоит 250 млн рублей, и это большая беда», - сказал Герман-младший.

Он посетовал, что вместо хорошего кино появляется много средних картин, которыми «затыкают дыры».

«При этом нельзя сказать, что у нас за последние несколько лет взрывной рост качественного контента. У нас очень много средней продукции, которая просто должна как-то закрывать дырки. Это правда, и это плохо, прежде всего, плохо для кино, а не для платформ и сериалов, потому что именно фильмы, которые выходят в кинотеатрах, становятся наиболее уязвимыми в этой ситуации. То, что я вижу: в стране много денег на производство контента, но очень часто его делают неряшливо. Несколько месяцев подготовки и: "Ну давайте, снимите что-нибудь, все равно посмотрят"», - заключил собеседник НСН.

Гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее сообщил НСН о катастрофическом положении кинотеатров из-за непринятия закона о принудительном лицензировании фильмов из «недружественных» стран.

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ФОТО: РИА Новости
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