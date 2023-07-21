«Где деньги, Зин?»: Шнейдеров заявил о 4 миллиардах убытков у киноиндустрии России

«С 1 января по 25 июня 2023 года в отечественный прокат вышло 88 российских релизов. Даже там, наверху, признали, что для того, чтобы мы могли как-то соревноваться, заполнить оставшиеся места, должны выйти 300 кинолент за год! Получается, 150 в полугодие. У нас вышло 88! Где деньги, Зин, которые выделили?» - задался вопросов собеседник НСН.

По его словам, российский кинематограф недосчитался более 4 млрд рублей.



«Совместными усилиями эти 88 релизом собрали 7 млрд 186 млн рублей. После того, как половину денег взяли себе кинотеатры, общие убытки нашей киноиндустрии - 4 млрд 54 млн рублей. Кто будет отвечать за эти убытки? Кто ответит за то, что 4 млрд рублей были вынуты из наших с вами карманов? Мы заплатили за кино. Почему я должен платить за плохой кинематограф?» - отметил кинокритик.

Вдобавок Шнейдеров рассказал, что кинолента «Вызов» за 95 дней проката только вышла в ноль, передает «Радиоточка НСН».

