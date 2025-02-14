«Запретных тем нет!»: Мюзикл «Первое свидание» ждут перезапуск и Китай

Продюсер театральной компании “Бродвей Москва” Дмитрий Богачев в интервью НСН рассказал о мюзиклах «Первое свидание» и «День влюбленных», созданных в жанре «site-specific», и их грядущей трансформации. Эти мюзиклы идут в Москве 14 и 15 февраля. При этом оба спектакля планируются и к показу в Китае.

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- Это адаптации американских мюзиклов или их сценарии созданы в России? Что такое «site-specific», это новый формат для нашей страны?

- «Первое свидание» - это бродвейский мюзикл. Его придумали американские авторы Алан Закари и Майкл Вайнер. Я посмотрел его на Бродвее в 2013 году и решил создать собственную российскую постановку, что и сделал пять лет спустя в 2018-м, перенеся спектакль с традиционной театральной сцены в бар со столиками, где зрители как бы подсматривают за героями, сидя рядом с ними и потягивая из бокалов разные приятные напитки. Получилось то, что называют «site-specific», когда зрители оказываются там, где происходит само действие. В нашем случае, непосредственно в баре. Этим мы достигли своеобразного эффекта присутствия и большей достоверности, сломав ту самую невидимую четвертую стену между сценой и залом. От этого спектакль, на мой взгляд, выиграл. Авторам и правообладателям концепция понравилась. Я слышал, что некоторые постановки этого мюзикла в Северной Америке, Европе и Азии адаптировали нашу концепцию, что, конечно же, приятно. Ну и в России многие последовали нашему примеру, сделав site-specific модной темой.

Меня в нашем спектакле подкупает легкость сюжета и отсутствие запретных тем. Герои встречаются на свидании вслепую, впервые видят друг друга и постепенно «вскрываются», откровенно, не стесняясь, обсуждают то, что близко и понятно и молодой, и более возрастной аудитории.

«День влюбленных» стал логическим продолжением «Первого свидания». Это полностью наша российская оригинальная постановка. Мы не называем её сиквелом. Оба спектакля можно смотреть независимо в любой последовательности, хотя более логично сначала «Первое свидание». По сути, это развитие истории наших героев год спустя. Действие происходит в том же баре, где они встретились и познакомились. А название носит двойной смысл: они встречаются в этом баре 14 февраля и как два влюбленных проводят там вдвоем целый день. День двух влюбленных -это непростой день, как выясняется по ходу пьесы, но не будем спойлерить.

- Это точечные постановки под «романтические дни», перекочуют ли они на 8 марта или другие праздники и будет ли у спектаклей какая-тотрансформация?

- Мы не играем эти спектакли ежедневно по одной лишь причине - в паркетном зале театра МДМ играть их можно только по окончании мюзикла «Последняя сказка», идущего на большой сцене - до «Последней сказки» там шел мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!», а до него - «Шахматы». В будние дни приходить даже 90-минутный спектакль за столиками в районе десяти вечера для многих неудобно. Поэтому играем каждый уикенд, не только 14 февраля или 8 марта. При этом мы прямо сейчас работаем над актуализацией содержания обоих мюзиклов, чтобы сделать их максимально современными. Ведь первый из них создавался почти 15 лет назад во времена 4-го iPhone и Skype! С тех пор появились WhatsApp, Zoom, TikTok, Chat GPT и много всего, а «Игра престолов» уступила место «Игре в кальмара». После того, как переработаем содержание, займемся зрелищностью и в конечном итоге к осени создадим две новые постановки этих мюзиклов, перезапустим их на театральной сцене, сохранив интерактивность и атмосферу.